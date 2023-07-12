Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона-2023, выиграв пятисетовый матч

Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона-2023, выиграв пятисетовый матч
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2023.

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 одолел 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса. Поединок теннисистов продлился ровно три часа. Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Юбэнкса 17 эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6).

В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сразится с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).

Уимблдон (м). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		1 4 7 7 6
4 		6 6 6 4 1
             
Кристофер Юбэнкс
43
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023