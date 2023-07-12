Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона-2023, выиграв пятисетовый матч

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Уимблдона-2023.

В четвертьфинальном матче Медведев (3) со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 одолел 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса. Поединок теннисистов продлился ровно три часа. Медведев 28 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Юбэнкса 17 эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За дебютный выход в финал Уимблдона Медведев сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хольгер Руне (Дания, 6).

В другом полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион серб Новак Джокович (2) сразится с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).