Даниил Медведев продолжил перепалку с судьёй после выхода в полуфинал Уимблдона
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев продолжил устную перепалку с судьёй Дамьеном Дюмюсуа после выхода в полуфинал Уимблдона-2023.
Напомним, Дюмюсуа во время матча вынес Медведеву предупреждение за то, что Даниил попал мячом в оператора. После проигранного розыгрыша Медведев выбил мяч из игры, а тот попал в оператора. Чемпион US Open – 2021 был недоволен решением и спорил с судьёй на французском языке.
Напомним, в четвертьфинальном матче Уимблдона Медведев (3) со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 одолел 43-ю ракетку мира, американца Кристофера Юбэнкса. Поединок теннисистов продлился ровно три часа. За выход в финал Даниил сразится с испанцем Карлосом Алькарасом (1).
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