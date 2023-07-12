«Мой мужчина». Паула Бадоса опубликовала фото Стефаноса Циципаса из ресторана

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях фото своего возлюбленного, пятой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса.

«Мой мужчина», — подписала фото Бадоса, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

На текущем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счёте 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.