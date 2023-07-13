Рыбакина высказалась о том, что фанаты больше поддерживали Жабер в их матче на Уимблдоне

Представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о том, что болельщики на Уимблдоне больше поддерживали Онс Жабер в их четвертьфинальном матче на Уимблдоне.

«Повлияло ли это на меня? Не совсем. Я не слишком зацикливалась на болельщиках. Конечно, я знала и раньше, как и в прошлом году, поддержки Жабер было больше. Это не изменило моего настроения или отношения к матчу», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона Онс Жабер встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая в четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.