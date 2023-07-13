Андрей Чесноков отреагировал на выход Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона.

«Хорошо, что Юбэнкс сыграл пятисетовый матч с Циципасом, потому что в игре с Медведевым на пятый сет у американца не хватило бензина. На тай-брейке, который закончился со счётом 7-4 в пользу Дани, у Юбэнкса была очень простая ошибка. Потом у Дани каким-то чудом залетел мяч, который не должен был залететь. Был невероятный розыгрыш, решивший исход тай-брейка. Не выиграй Даня эти три очка, всё закончилось бы в четырёх сетах.

Юбэнкс — пацан маленького роста, если отталкиваться от Останкинской телебашни. Он подаёт с четвёртого этажа относительно других, которые подают с первого этажа. Но всё-таки Юбэнкс сломался к пятому сету. С Циципасом у него были силы на пятый сет, а тут их не было вообще», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.