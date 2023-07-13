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Дёмин завершил выступление на парном юниорском Уимблдоне. Он с напарником был посеян 1-м

Дёмин завершил выступление на парном юниорском Уимблдоне. Он с напарником был посеян 1-м
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17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин и американец Купер Уильямс не сумели пробиться в полуфинал юниорского Уимблдона-2023 в парном разряде. Стоит отметить, что теннисисты были посеяны в Лондоне под первым номером.

В четвертьфинальном матче Уимблдона Дёмин и Уильямс со счётом 3:6, 5:7 проиграли американской паре Дарвин Бланш/Рой Хоровиц (7). Встреча продлилась 1 час и 14 минут. Дёмин и Уильямс один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и не реализовали два брейк-пойнта. На счету Бланша и Хоровица два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что ранее Дёмин вышел в полуфинал юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, где сразится именно с американцем Бланшем.

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