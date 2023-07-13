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Соболенко, Свитолина, Корнеева, Дёмин, Жабер: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Корнеева рвётся в полуфинал юниорского Уимблдона! Соболенко готовится к битве. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2023
Аудио-версия:
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В четверг на главном травяном турнире определятся финалистки у женщин. У юниоров продолжают борьбу россияне. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Уимблдоне. В четверг должны состояться оба женских полуфинала. Украинка Элина Свитолина (WC) сразится с Маркетой Вондроушовой, а Онс Жабер (6) из Туниса – с белоруской Ариной Соболенко (2). И только у Арины есть опыт побед на «Шлемах» — она завоевала в этом году титул на Australian Open. В решающую стадию уже перешли и юниорские турниры. В сетке среди девушек продолжает сражение за третий «Шлем» в сезоне россиянка Алина Корнеева (1). Её соперницей будет японка Эна Коике (8). А Ярослав Дёмин (5) встретится с поляком Томашем Беркетой (15). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.

Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон. Девушки. Сетка
Уимблдон. Юниоры. Сетка
Уимблдон — юноши. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 14:50 МСК
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
3 		   
         
Томаш Беркета
Польша
Томаш Беркета
Т. Беркета
Уимблдон — девушки. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
2 		   
         
Эна Коике
Япония
Эна Коике
Э. Коике
Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 15:30 МСК
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Корнеева сражается с японкой Дёмин начал сражение
Live Даниил Сальников

Корнеева сражается с японкой

Почти одновременно начала свой матч и Алина Корнеева. Продолжает 16-летняя россиянка поход за третьем «Шлемом» в сезоне. Следить за развитием счёта в матче можно в нашем онлайн-табло.

Уимблдон — девушки. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 15:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
2 		   
         
Эна Коике
Япония
Эна Коике
Э. Коике
14:56 Даниил Сальников

Дёмин начал сражение

Стартовал уже 1-й матч сегодняшней программы с участием россиян. Ярослав Дёмин сражается с поляком Томашем Беркетой. За развитием счёта в матче можно следить в нашем онлайн-табло.

Уимблдон — юноши. 1/4 финала
13 июля 2023, четверг. 14:50 МСК
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
3 		   
         
Томаш Беркета
Польша
Томаш Беркета
Т. Беркета
14:51 Даниил Сальников

Даниил Медведев накануне одержал непростую победу в пяти сетах над американцем Юбэнксом. Все подробности в нашем обзоре.

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