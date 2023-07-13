Корнеева рвётся в полуфинал юниорского Уимблдона! Соболенко готовится к битве. LIVE!

В четверг на главном травяном турнире определятся финалистки у женщин. У юниоров продолжают борьбу россияне. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Уимблдоне. В четверг должны состояться оба женских полуфинала. Украинка Элина Свитолина (WC) сразится с Маркетой Вондроушовой, а Онс Жабер (6) из Туниса – с белоруской Ариной Соболенко (2). И только у Арины есть опыт побед на «Шлемах» — она завоевала в этом году титул на Australian Open. В решающую стадию уже перешли и юниорские турниры. В сетке среди девушек продолжает сражение за третий «Шлем» в сезоне россиянка Алина Корнеева (1). Её соперницей будет японка Эна Коике (8). А Ярослав Дёмин (5) встретится с поляком Томашем Беркетой (15). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.