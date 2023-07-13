Корнеева рвётся в полуфинал юниорского Уимблдона! Соболенко готовится к битве. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Уимблдоне. В четверг должны состояться оба женских полуфинала. Украинка Элина Свитолина (WC) сразится с Маркетой Вондроушовой, а Онс Жабер (6) из Туниса – с белоруской Ариной Соболенко (2). И только у Арины есть опыт побед на «Шлемах» — она завоевала в этом году титул на Australian Open. В решающую стадию уже перешли и юниорские турниры. В сетке среди девушек продолжает сражение за третий «Шлем» в сезоне россиянка Алина Корнеева (1). Её соперницей будет японка Эна Коике (8). А Ярослав Дёмин (5) встретится с поляком Томашем Беркетой (15). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.
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Корнеева сражается с японкой
Почти одновременно начала свой матч и Алина Корнеева. Продолжает 16-летняя россиянка поход за третьем «Шлемом» в сезоне. Следить за развитием счёта в матче можно в нашем онлайн-табло.
Дёмин начал сражение
Стартовал уже 1-й матч сегодняшней программы с участием россиян. Ярослав Дёмин сражается с поляком Томашем Беркетой. За развитием счёта в матче можно следить в нашем онлайн-табло.
Даниил Медведев накануне одержал непростую победу в пяти сетах над американцем Юбэнксом. Все подробности в нашем обзоре.
Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.
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