Чесноков: будем надеяться, в матче с Алькарасом Медведев покажет что-то фантастическое

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинального матча Уимблдона-2023, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
«Медведев играл с Алькарасом в Индиан-Уэллсе. Там было вообще без шансов: Даниил подаёт первую подачу, а испанец просто наотмашь по девяткам шарашил. Сейчас Алькараса раскрепостило и понесло. Он провёл очень хороший матч против Руне. На сегодняшний день Алькарас — фаворит.
Если Даня будет играть с Карлосом, как в Индиан-Уэллсе, то Алькарас точно фаворит. Но всё может быть. Все называют одного фаворита, а выигрывает другой. Все говорили, что Джокович обыграет Вавринку в финале «Ролан Гаррос», а в итоге Вавринка победил в четырёх сетах. Никто этого не ожидал. Будем надеяться, что Даня покажет нам что-то фантастическое. Но Алькарас делает всё: и укорачивает, и выходит к сетке, и резаные даёт, и кручёные», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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