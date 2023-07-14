The Guardian: российские звёзды атакуют очарованием, они — победители Уимблдона

Британское издание The Guardian опубликовало статью, посвящённую успехам российских теннисистов на Уимблдоне-2023. Материал журналиста Пола Макиннеса вышел под названием «Россияне становятся победителями Уимблдона после атаки обаянием в качестве нейтральных спортсменов».

«Толпы болельщиков вернулись на Уимблдон, на стадионе царит ажиотаж. Теннис тоже захватывающий, появился мощный претендент Карлос Алькарас, среди женщин масса неожиданных результатов. Но среди всех успехов турнира-2023 есть ещё один, менее желанный победитель, и это Россия.

Россияне и белорусы вернулись через год после отстранения от Уимблдона, и эти нейтральные спортсмены показали хорошие результаты. Медведев и Соболенко дошли до полуфинала, и остаётся вероятность, что Даниила сфотографируют жмущим руку принцессе Уэльской перед получением трофея.

Медведев превзошёл все свои предыдущие выступления на траве, и то же самое сделал Рублёв, который, возможно, сделал главный удар турнира, когда уже практически лежал за задней линией в матче с Бубликом. Сафиуллин, Александрова, Касаткина, менее известные россияне, также установили рекорды на родине тенниса. Вишенка на торте – Мирра Андреева, 16-летняя участница квалификации, ставшая сенсацией за 48 часов, после того как выбила двух сеяных соперниц на пути к четвёртому кругу.

Успех был значительным на корте, но не ограничивался им. Во встречах с болельщиками и СМИ на Уимблдоне в этом году российские звёзды олицетворяют очарование. Медведев, обладающий репутацией горячей головы, обаятельно дурачился, явно пытаясь расположить к себе болельщиков, поддерживавших его с первого круга до четвертьфинала. Рублёв был вежлив в своих высказываниях и радовал болельщиков раздачей автографов. Андреева краснела, когда её спрашивали о явном восхищении Энди Марреем.

Можно спорить, была ли эта атака обаянием случайностью, а если нет, то чем это было мотивировано. Это были люди, пытающиеся очистить репутацию своей страны, или просто спортсмены, радующиеся возвращению на престижный турнир? В любом случае почти при каждом включении телевизора любой зритель мог бы сделать вывод, что перед ним группа прыгающих, улыбающихся людей, которые по стечению обстоятельств оказались из России или Беларуси.

Объясняя отстранение россиян в прошлом году, Уимблдон заявил, что это попытка ограничить глобальное влияние России самыми сильными средствами. В информационной войне трудно различить правду и оценить мотивацию. Но через год после этого заявления и после успешного возвращения отстранённых игроков чувствуется, что преимущества, которые Уимблдон надеялся исключить, в конечном счёте были получены», — говорится в статье The Guardian.