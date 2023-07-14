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Эмма Радукану провела первую тренировку после многочисленных операций

Эмма Радукану провела первую тренировку после многочисленных операций
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Британская теннисистка Эмма Радукану, чемпионка US Open — 2021, поделилась в социальных сетях фотографией с первой тренировки после восстановления от множества перенесённых в этом году операций.

Фото: Социальные сети Эммы Радукану

«Возвращение на первую тренировку», — подписала теннисистка фотографию.

Почти сразу после триумфа на US Open Эмма Радукану столкнулась с рядом травм. В этом году она перенесла несколько операций на запястьях.

В текущем сезоне 20-летняя спортсменка играла только на одном турнире «Большого шлема» — Australian Open, где во втором круге проиграла седьмой ракетке мира из США Кори Гауфф. Её максимальное достижение в 2023 году — четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором Эмма Радукану проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек.

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