Эмма Радукану провела первую тренировку после многочисленных операций

Британская теннисистка Эмма Радукану, чемпионка US Open — 2021, поделилась в социальных сетях фотографией с первой тренировки после восстановления от множества перенесённых в этом году операций.
Фото: Социальные сети Эммы Радукану
«Возвращение на первую тренировку», — подписала теннисистка фотографию.
Почти сразу после триумфа на US Open Эмма Радукану столкнулась с рядом травм. В этом году она перенесла несколько операций на запястьях.
В текущем сезоне 20-летняя спортсменка играла только на одном турнире «Большого шлема» — Australian Open, где во втором круге проиграла седьмой ракетке мира из США Кори Гауфф. Её максимальное достижение в 2023 году — четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором Эмма Радукану проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек.
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