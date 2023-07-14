Обидно. Российская теннисистка без шансов проиграла главный матч жизни на Уимблдоне-1974

Ольга Морозова – легенда советского и российского тенниса. Она не выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночке, хотя дважды выходила в финал и уступала именитой американке Крис Эверт.

Особенно обидно для Морозовой завершился решающий матч на Уимблдоне-1974. Эверт добыла победу за 59 минут, этот финал является одним из немногих в Лондоне, длившихся менее часа. В любом случае Морозова – первая российская теннисистка, заявившая о себе на мировом уровне в непростое для спорта время, что заслуживает уважения.

1974-й – год прорыва Крис Эверт. 19-летняя американка начала затмевать свою титулованную соотечественницу Билли Джин Кинг и ещё более успешную австралийку Маргарет Корт. Вначале Эверт выиграла свой первый «Шлем» на «Ролан Гаррос», обыграв в финале Ольгу Морозову (6:1, 6:2).

25-летняя Морозова стала символом советского тенниса на международной арене и пребывала на пике карьеры, но ничего не могла поделать со своей более молодой соперницей.

Крис Эверт после победы на «Ролан Гаррос» — 1974 Фото: Keystone/Getty Images

Примечательно, что Эверт и Морозова отлично ладили между собой, хоть и сражались за победу на ТБШ. Американка и россиянка вместе выступали в паре и выиграли титул в Париже, обыграв в финале немку Катю Эббинхаус и француженку Гейл Шанфро (6:4, 2:6, 6:1). Всё это происходило в разгар холодной войны. США и СССР враждовали между собой, но это не стало помехой для совместного выступления представительниц этих стран на значимом спортивном турнире.

Через три недели Эверт и Морозова снова столкнулись в финале ТБШ, на этот раз на Уимблдоне. На пути к решающей игре восьмая сеяная Морозова в четвертьфинале выбила Билли Джин Кинг (7:5, 6:2), а затем разобралась со звёздной британкой Вирджинией Уэйд (1:6, 7:5, 6:4). Казалось, Ольга сможет как минимум навязать борьбу Эверт в финале. Все шесть предыдущих встреч закончились в пользу Крис, но последняя из них — на турнире в Истбурне (6:1, 3:6, 6:3) — затянулась на три сета и намекала на то, что на траве Ольга может конкурировать с американкой лучше, чем на том же грунте.

Начало матча вышло интригующим. Первый гейм на подаче Эверт продлился 13 минут. У Морозовой было три брейк-пойнта, но Крис ценой титанических усилий всё-таки вышла победителем. Вероятно, этот момент раскрепостил американку. Оставшаяся часть сета длилась примерно столько же, сколько первый гейм. Эверт отвесила «баранку» Морозовой (6:0), выиграв пять геймов за 14 минут.

Ольга Морозова на Уимблдоне-1974 Фото: РИА Новости

Вторая партия началась ровно, но затем Эверт сделала брейк и повела 4:2. Морозова не сдалась, взяла подачу соперницы и сравняла счёт — 4:4. Крис не пала духом, моментально активизировалась и забрала два следующих гейма. Ольга перенервничала и совершила двойную ошибку на матч-пойнте в момент, когда ещё можно было спастись.

Эверт победила Морозову со счётом 6:0, 6:4 всего за 59 минут, несмотря на относительную интригу во второй партии. Хотя это не был самый быстрый финал турнира с момента перехода тенниса на профессиональный уровень. В 1972-м Билли Джин Кинг обыграла австралийку Ивонн Гулагонг со счётом 6:3, 6:3 за 50 минут, а в 1973-м она же переиграла ту самую Эверт (6:0, 7:5) за 53 минуты.

При этом Крис стала самой молодой победительницей Уимблдона в Открытую эру. Она и Морозова были близки к тому, чтобы повторить парижский сценарий и добиться успеха в паре на фоне сражения в одиночном финале. Но всё-таки Крис и Ольга в полуфинале уступили будущим чемпионкам Ивонн Гулагонг и американке Пегги Мичел — 5:7, 2:6.

Крис Эверт с кубком Уимблдона-1974 Фото: Getty Images

Как ни крути, преимущество Эверт в женском одиночном финале-1974 не вызывало вопросов, и Морозовой оставалось лишь признать закономерность результата.

«Для победы над Эверт нужно брать все свои очки. Другого варианта нет», — резюмировала Ольга после игры.

Эверт радовалась триумфу, который стал для неё большой неожиданностью.

«Я знала, что буду играть на Уимблдоне долгие годы. Но думала, что смогу бороться за титул только через несколько лет, когда Билли Джин Кинг и Маргарет Корт завершат карьеру. Я вообще не ожидала, что выиграю Уимблдон в этом году», — заявила Крис.

Чемпионом Уимблдона-1974 в мужском одиночном разряде стал американец Джимми Коннорс, что очень обрадовало Эверт. Крис и Джимми были помолвлены. На традиционном чемпионском балу они страстно целовались.

Джимми Коннорс и Крис Эверт – чемпионы Уимблдона-1974 Фото: Getty Images

Эверт и Коннорс готовились сыграть свадьбу осенью 1974-го, но в итоге поссорились и торжество отменили. Причины размолвки долго не назывались. Только в 2013 году Джимми в автобиографии признался, что Крис была беременна, но сделала аборт ради карьеры. Расставание с Коннорсом далось Эверт непросто. Она некоторое время встречалась с актёром Бертом Рейнольдсом и Джоном Фордом (сыном президента США Джеральда Форда), однако всё равно чувствовала себя одинокой. Победа на Уимблдоне-1976 принесла ей не радость как в 1974-м, а слёзы.

«Джимми был очень внимателен и заботлив. Он переживал за мои результаты. Нас объединяло стремление стать первыми ракетками мира. Рада, что он стал моей первой любовью в жизни. Помню, как во второй раз выиграла Уимблдон в 1976-м. Я обыграла Ивонн Гулагонг в очень сложном матче из трёх сетов. А затем плакала на полу в раздевалке, потому что чувствовала себя одинокой и опустошённой. Я чувствовала, что в жизни есть нечто большее, чем победа», — заявила 18-кратная чемпионка ТБШ Эверт в 2022 году, вспоминая самые драматичные моменты своей карьеры.

В 1979-м Эверт вышла замуж за британского теннисиста Джона Ллойда и стала Кристиной Эверт-Ллойд до развода в 1987 году. В 1988-м Крис связала себя узами брака с горнолыжником Энди Миллом. У них родилось три сына: Александр Джеймс (появился на свет в 1991 году), Николас Джозеф (1994) и Колтон Джек (1996). Но и это не был окончательный выбор Эверт. В 2006-м Крис подала на развод, в процессе пришлось выплатить Миллу $ 7 млн компенсации. В 2008-м Эверт вышла замуж в третий раз, её избранником стал австралийский гольфист Грег Норман. С ним она рассталась через 15 месяцев, после чего решила сосредоточиться на самой себе.

Крис Эверт в 2019 году Фото: Kris Connor/Getty Images

Сейчас 68-летняя Эверт вместе со своим братом Джоном управляет теннисной академией в Бока-Ратон, штат Флорида. Она пишет статьи в популярном американском журнале Tennis, издателем которого является. Уже более 10 лет Крис комментирует турниры «Большого шлема» на ESPN. Кроме того, она владеет линией одежды для тенниса и активного отдыха под названием Chrissie by Tail. Жизнь после завершения спортивной карьеры у Эверт удалась.

Морозова же проиграла главный матч в своей карьере в финале Уимблдона-1974. После этого она не выходила в финалы ТБШ, хотя в её активе есть полуфинал «Ролан Гаррос» — 1975 и четвертьфиналы на Уимблдоне (1975, 1976) и Australian Open (1975).

Выступление на международной арене Морозовой резко закончилось в 1977 году по политическим причинам: СССР бойкотировал все турниры с участием спортсменов из ЮАР, выражая политический протест против политики апартеида. Остались только внутренние соревнования и чемпионат Европы, куда не приезжали африканцы, но и элитные теннисисты тоже не заглядывали.

Морозова могла ещё многого добиться на ТБШ, если бы не это решение властей. Тем не менее её послужной список всё равно впечатляет. Она настоящий первопроходец российского и советского женского тенниса: первой из советских и российских теннисисток сыграла в финале профессионального турнира первой категории — Italian Open, первой стала сеяной на ТБШ, первой обыграла лидера мирового рейтинга (Билли Джин Кинг на турнире в Филадельфии), первой сыграла в одиночных финалах «Шлемов», первой из советских теннисисток ворвалась в топ-5 рейтинга WTA и в течение четырех лет подряд входила в топ-10 мирового рейтинга.

Ольга Морозова в 2000 году Фото: РИА Новости

Ольга Морозова — первая россиянка, к которой на Западе относились как к настоящей суперзвезде тенниса. В дальнейшем подобного статуса достигла только Мария Шарапова, которая стала первой нашей теннисисткой после Морозовой, сыгравшей в финале Уимблдона (выиграла титул в 2004-м).

В начале 1980-х Морозова завершила карьеру и стала успешным тренером. Женская сборная СССР под её руководством дважды выходила в финал Кубка Федерации (1988, 1990), завоевала восемь золотых медалей на чемпионатах Европы. В разные годы она работала со множеством известных теннисисток, включая Наталью Звереву, Елену Дементьеву и Светлану Кузнецову. В 2000 году Федерация тенниса России присвоила Морозовой звание «Лучшая теннисистка России ХХ века». Более чем заслуженно, учитывая её вклад в развитие этого вида спорта.