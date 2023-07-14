«Нас критикуют, но ваши пули рикошетят». Бадоса и Циципас поделились новым совместным фото

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас опубликовали новое совместное фото.
«Нас критикуют, но ваши пули рикошетят», — гласит надпись под фото, опубликованным в общем аккаунте пары в социальных сетях.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы и Стефаноса Циципаса
Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
В нынешнем розыгрыше Уимблдона Бадоса дошла до второго круга. На этой стадии турнира теннисистка снялась при счёте 2:6, 0:1. Пара должна была выступить на Уимблдоне в миксте, однако позже снялась. Циципас в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.
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