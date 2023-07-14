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Медведев, Джокович, Корнеева, Дёмин, Алькарас, Синнер: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Дёмин рвётся в финал юниорского Уимблдона! Корнеева и Медведев готовятся к битвам. LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция Уимблдона-2023
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В пятницу на главном травяном турнире определятся финалисты у мужчин и у юниоров. Играют и трое россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Уимблдоне. В пятницу, 14 июля, должны состояться оба мужских полуфинала. Два дебютанта этой стадии Уимблдона Даниил Медведев (третий номер посева) и Карлос Алькарас (1) разыграют путёвку в первый свой финал турнира ТБШ на траве. В другой паре 23-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (2) сразится с 21-летним Янником Синнером (8), который вообще впервые пробился в четвёрку лучших на ТБШ. Кроме того, продолжают борьбу российские юниоры. Соперница Алины Корнеевой (1) – чешка Никола Бартункова. А Ярослав Дёмин (5) встретится с американцем Дарвином Бланшем (9). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Девушки. Сетка
Уимблдон. Юниоры. Сетка
Уимблдон — юноши. 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:00 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
Уимблдон — девушки. 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 16:30 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Никола Бартункова
Чехия
Никола Бартункова
Н. Бартункова
Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 15:30 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (м). 1/2 финала
14 июля 2023, пятница. 17:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Дождь на Уимблдоне
Live Даниил Сальников

Накануне в женских полуфиналах произошла очередная сенсация. Арина Соболенко не реализовала преимущество и упустила победу. Хотя в случае успеха белоруска бы не только вышла в финал, но и стала бы первой ракеткой. Увы, но не в этот раз.

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13:38 Даниил Сальников

Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашей прошлой текстовой трансляции.

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13:26 Даниил Сальников

Дождь на Уимблдоне

Пока не очень обнадёживающая информация с Уимблдона. Все внешние корты накрыты брезентом и надуты «палатки». Официальное время начала матчей — не ранее 15:00 мск.

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