Дёмин рвётся в финал юниорского Уимблдона! Корнеева и Медведев готовятся к битвам. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Уимблдоне. В пятницу, 14 июля, должны состояться оба мужских полуфинала. Два дебютанта этой стадии Уимблдона Даниил Медведев (третий номер посева) и Карлос Алькарас (1) разыграют путёвку в первый свой финал турнира ТБШ на траве. В другой паре 23-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (2) сразится с 21-летним Янником Синнером (8), который вообще впервые пробился в четвёрку лучших на ТБШ. Кроме того, продолжают борьбу российские юниоры. Соперница Алины Корнеевой (1) – чешка Никола Бартункова. А Ярослав Дёмин (5) встретится с американцем Дарвином Бланшем (9). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.
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Накануне в женских полуфиналах произошла очередная сенсация. Арина Соболенко не реализовала преимущество и упустила победу. Хотя в случае успеха белоруска бы не только вышла в финал, но и стала бы первой ракеткой. Увы, но не в этот раз.
Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашей прошлой текстовой трансляции.
Дождь на Уимблдоне
Пока не очень обнадёживающая информация с Уимблдона. Все внешние корты накрыты брезентом и надуты «палатки». Официальное время начала матчей — не ранее 15:00 мск.
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