Дёмин рвётся в финал юниорского Уимблдона! Корнеева и Медведев готовятся к битвам. LIVE!

В пятницу на главном травяном турнире определятся финалисты у мужчин и у юниоров. Играют и трое россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Уимблдоне. В пятницу, 14 июля, должны состояться оба мужских полуфинала. Два дебютанта этой стадии Уимблдона Даниил Медведев (третий номер посева) и Карлос Алькарас (1) разыграют путёвку в первый свой финал турнира ТБШ на траве. В другой паре 23-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (2) сразится с 21-летним Янником Синнером (8), который вообще впервые пробился в четвёрку лучших на ТБШ. Кроме того, продолжают борьбу российские юниоры. Соперница Алины Корнеевой (1) – чешка Никола Бартункова. А Ярослав Дёмин (5) встретится с американцем Дарвином Бланшем (9). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.