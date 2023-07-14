Дмитриева объяснила поражение Медведева от Алькараса в полуфинале Уимблдона

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева объяснила, почему третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил лидеру рейтинга АТР испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6, 3:6 и не сумел выйти в финал Уимблдона.

«Медведев начал бодро, и казалось, что почти на равных шла игра до счёта 3:3. Потом, мне кажется, что очень быстрый темп и мощную игру, которую предлагает Алькарас, Даниилу стало выдерживать тяжело. Поэтому у него были ошибки, внутри были депрессивные моменты: то, что называется махнув рукой — проигрывал гейм на своей подаче. Алькарас был сильнее.

Полуфинал на Уимблдоне для Медведева очень неплохое достижение, как и для всех», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.