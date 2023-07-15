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Фото: Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили концерт Гарри Стайлса в Мадриде

Фото: Стефанос Циципас и Паула Бадоса посетили концерт Гарри Стайлса в Мадриде
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса посетили концерт популярного английского исполнителя Гарри Стайлса в Мадриде (Испания), прошедший вчера, 14 июля.

Фото: из личного архива теннисистов

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

На текущем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счёте 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.

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