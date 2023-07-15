Дёмин — Бланш: россиянин взял второй сет в полуфинале юниорского Уимблдона

Завершился второй сет в матче 1/2 финала юниорского турнира Уимблдона, в котором встречаются российский теннисист Ярослав Дёмин и представитель США Дарвин Бланш. Этот сет со счётом 6:3 выиграл российский спортсмен.

В первом сете победу одержал Бланш — 6:4. Второй сет продлился 48 минут. Встреча спортсменов проходит в эти минуты на пятом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ярослав Дёмин — Дарвин Бланш в полуфинале юниорского турнира Уимблдона.

На прошедшем ранее «Ролан Гаррос» Дёмин стал чемпионом юниорского турнира в парном разряде вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, однако в одиночном разряде выступил неудачно. На этом Уимблдоне Ярослав в паре с американцем Купером Уильямсом дошёл до четвертьфинала, где проиграл Бланшу в паре с Роем Хоровицем.