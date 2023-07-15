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Дёмин стал лишь 5-м финалистом юниорского Уимблдона среди представителей России и СССР

Дёмин стал лишь 5-м финалистом юниорского Уимблдона среди представителей России и СССР
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17-летний теннисист Ярослав Дёмин стал пятым финалистом юниорского Уимблдона среди представителей России и СССР за всю историю.

Напомним, в полуфинале Уимблдона-2023 Дёмин (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя США Дарвина Бланша (9). Встреча, прошедшая на пятом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне, продлилась 2 часа 5 минут.

Представители СССР и России, игравшие в финалах юниорского Уимблдона:

1. Тоомас Лейус — титул-1959.
2. Александр Метревели — финал-1962.
3. Владимир Коротков — финал-1964.
4. Владимир Коротков — титул-1965.
5. Владимир Коротков — титул-1966.
6. Андрей Кузнецов — титул-2009.
7. Ярослав Дёмин —? (2023).

В финале соревнований Дёмин сыграет с представителем Великобритании Генри Сирлом. Матч состоится завтра, 16 июля.

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