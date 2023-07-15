Ольховский: Дёмин показал хорошую игру и заслуженно вышел в финал юниорского Уимблдона
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Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Ярослава Дёмина в полуфинале юниорского Уимблдона-2023.
«Я сегодня смотрел игру наших юниоров. На мой взгляд, Дёмин показал хорошую игру и заслуженно вышел в финал. Трудно сказать, как завтра сложится матч, посмотрим. На сегодняшний день Ярослав однозначно является сильнейшим юниором России и одним из лучших в мире, но пока трудно что-то говорить о его будущем», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Напомним, Дёмин обыграл представителя США Дарвина Бланша со счётом 4:6, 6:3, 6:4. В финале соревнований Дёмин сыграет с британцем Генри Сирлом. Матч состоится завтра, 16 июля.
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