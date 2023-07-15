Вондроушова — Жабер: ты вдохновляешь всех нас, надеюсь, однажды ты выиграешь Уимблдон
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Чемпионка Уимблдона-2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова в своей речи на церемонии награждения рассказала об эмоциях от победы, а также трогательно обратилась к своей сопернице по финалу турнира — тунисской теннисистке, шестой ракетке мира Онс Жабер.
«Не понимаю, что происходит, потрясающее чувство. После всего, через что я прошла, в прошлом году в это время я была в гипсе, так что стоять здесь с трофеем в руках – это потрясающе. Не знаю, как я это сделала. Совершать камбэк всегда нелегко, я не знала, чего ожидать, играла небольшие турниры и надеялась, что смогу вернуться на этот уровень. И теперь вот это. Теннис – это безумие.
Онс, поздравляю, ты вдохновляешь всех нас, надеюсь, однажды ты выиграешь Уимблдон», — сказала спортсменка.
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