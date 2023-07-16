Прошла жеребьёвка травяного турнира в Ньюпорте, где сыграют Пол, Маннарино, Иснер и другие

Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), который пройдёт с 17 по 23 июля.
Посев соревнований возглавил 15-я ракетка мира, американец Томми Пол. Он пропустит первый круг турнира, а во втором сразится с победителем матча Итан Куинн (США, WC) – квалифаер/лаки-лузер.
Второй номер посева получил 35-я ракетка мира, француз Адриан Маннарино. Его соперником по второму раунду станет победитель матча Абедалла Шелбайх (Иордания) – Ринки Хидзиката (Австралия).
Российские теннисисты в основную сетку турнира в Ньюпорте на заявились.
Из известных теннисистов в Ньюпорте также выступят американцы Джон Иснер, Маккензи Макдональд (4), Максим Кресси (5) и француз Уго Умбер (3). Действующим чемпионом турнира в Ньюпорте является именно Кресси.
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