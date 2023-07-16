Определилась чемпионка юниорского Уимблдона-2023

Сегодня, 16 июля, на юниорском Уимблдоне-2023 состоялся финал в женском одиночном разряде. Титул завоевала 16-летняя американка Клерви Нгуну.
В финале соревнований посеянная под вторым номером Нгуну со счётом 6:2, 6:2 обыграла 17-летнюю представительницу Чехии Николу Бартункову. Встреча юных теннисисток продлилась 1 час и 25 минут. Нгуну три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бартунковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Отметим, что в полуфинале Бартункова сенсационно обыграла в двух сетах двукратную чемпионку юниорских турниров «Большого шлема», 16-летнюю россиянку Алину Корнееву. Алина ранее завоевала трофеи на Australian Open и «Ролан Гаррос» в этом году.
- 16 июля 2023
-
18:01
-
17:33
-
16:58
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
15:56
-
15:49
-
14:51
-
13:55
-
13:48
-
13:39
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:51
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:23
-
11:06
-
11:01
-
10:53
-
10:40
-
10:18
-
09:46
-
09:44
-
09:31
-
09:00
-
03:22