Определилась чемпионка юниорского Уимблдона-2023

Сегодня, 16 июля, на юниорском Уимблдоне-2023 состоялся финал в женском одиночном разряде. Титул завоевала 16-летняя американка Клерви Нгуну.

В финале соревнований посеянная под вторым номером Нгуну со счётом 6:2, 6:2 обыграла 17-летнюю представительницу Чехии Николу Бартункову. Встреча юных теннисисток продлилась 1 час и 25 минут. Нгуну три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бартунковой ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что в полуфинале Бартункова сенсационно обыграла в двух сетах двукратную чемпионку юниорских турниров «Большого шлема», 16-летнюю россиянку Алину Корнееву. Алина ранее завоевала трофеи на Australian Open и «Ролан Гаррос» в этом году.