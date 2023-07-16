Джокович сломал ракетку после брейка Алькараса в пятом сете финала Уимблдона

Сербский теннисист, вторая ракетка мира и семикратный чемпион Уимблдона, а также 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович сломал ракетку, когда его соперник по финалу Уимблдона, первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас, сделал брейк в пятом сете.

После того, как испанский теннисист сделал брейк и счёт стал 3:1 в пользу Алькараса, Джокович нанёё удар по опоре сетки. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение.

Текущий счёт встречи — 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3. Соответственно, победитель Уимблдона в 2023 году определяется в решающей пятой партии матча.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию финала Уимблдона, в котором играют Новак Джокович и Карлос Алькарас.