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Джокович сломал ракетку после брейка Алькараса в пятом сете финала Уимблдона

Джокович сломал ракетку после брейка Алькараса в пятом сете финала Уимблдона
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира и семикратный чемпион Уимблдона, а также 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович сломал ракетку, когда его соперник по финалу Уимблдона, первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас, сделал брейк в пятом сете.

После того, как испанский теннисист сделал брейк и счёт стал 3:1 в пользу Алькараса, Джокович нанёё удар по опоре сетки. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение.

Текущий счёт встречи — 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3. Соответственно, победитель Уимблдона в 2023 году определяется в решающей пятой партии матча.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию финала Уимблдона, в котором играют Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		7 8 6 3 6
6 		6 6 1 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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Новости. Теннис
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