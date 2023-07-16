Алькарас стал лишь пятым теннисистом, выигрывавшим Уимблдон за последние 20 лет
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Испанец Карлос Алькарас, чемпион Уимблдона-2023, стал только пятым теннисистом, которому удавалось выиграть турнир за последние 20 лет. Он стал первым спортсменом, не входящим в «Большую четвёрку», которому удалось победить на травяном «Шлеме».
Ранее, начиная с 2003 года, победы на Уимблдоне добивались только четыре теннисиста: швейцарец Роджер Федерер (2003-2007, 2009, 2012, 2017), испанец Рафаэль Надаль (2008, 2010), серб Новак Джокович (2011, 2014-2015, 2018-2022) и британец Энди Маррей (2013, 2016).
Сегодня, 16 июля, Карлос Алькарас в пяти сетах финала Уимблдона обыграл семикратного чемпиона турнира, сербского теннисиста Новака Джоковича. Испанец завоевал второй в карьере трофей турниров «Большого шлема».
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