16-летняя Андреева вошла в топ-100 рейтинга WTA

На сайте женской теннисной ассоциации обновился мировой рейтинг. 16-летняя россиянка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга. Она расположилась на 66-м месте.

На счету Андреевой 900 очков. Ранее она находилась на 102-м месте. Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, которая опустилась с 10-й строчки на 11-ю. Вероника Кудерметова находится на 14-м месте, а Людмила Самсонова — на 17-м.

На первом месте в мировом рейтинге находится Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке располагается Арина Соболенко (Беларусь), а на третьей — Елена Рыбакина (Казахстан).

Ранее завершился турнир на Уимблдоне. Победу одержала Маркета Вондроушова из Чехии. Андреева завершила выступление на стадии 1/8 финала.