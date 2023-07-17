«Что может быть лучше одного Циципаса? Только два». Паула Бадоса опубликовала новое фото

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях совместное фото со своим возлюбленным, пятой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом и его братом, теннисистом Петросом.

«Что может быть лучше одного Циципаса? Только два», — подписала фото Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, об отношениях Циципаса и Бадосы стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Паула рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

На прошедшем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счёте 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.