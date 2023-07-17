«Что может быть лучше одного Циципаса? Только два». Паула Бадоса опубликовала новое фото

Бывшая вторая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях совместное фото со своим возлюбленным, пятой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом и его братом, теннисистом Петросом.
«Что может быть лучше одного Циципаса? Только два», — подписала фото Бадоса.
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Фото: из личного архива Паулы Бадосы
Напомним, об отношениях Циципаса и Бадосы стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Паула рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
На прошедшем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счёте 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.
- 17 июля 2023
-
18:17
-
18:09
-
17:45
-
17:35
-
17:24
-
16:24
-
13:51
-
13:24
-
12:16
-
11:56
-
11:36
-
10:49
-
10:36
-
10:28
-
09:58
-
09:35
-
08:45
-
08:15
-
07:30
-
02:39
-
01:39
-
00:57
-
00:50
-
00:47
-
00:35
- 16 июля 2023
-
23:59
-
23:08
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:52