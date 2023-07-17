37-летняя подруга Маттео Берреттини опубликовала фото с отдыха на яхте с теннисистом
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Итальянская модель и телеведущая, 37-летняя Мелисса Сатта опубликовала в социальных сетях фото с отдыха на яхте вместе с возлюбленным, финалистом Уимблдона-2021, бывшей шестой ракеткой мира, 27-летним итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
Отметим, что Сатта – бывшая супруга нападающего Кевин-Принса Боатенга. Мелисса родила в этом браке сына, которого зовут Мэддокс. Берреттини же с 2019 года встречался с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович. Однако в марте 2022-го пара рассталась без официальных заявлений.
На прошедшем ранее Уимблдоне Берреттини дошёл до 1/8 финала соревнований, где со счётом 6:3, 3:6, 3:6, 3:6 проиграл будущему чемпиону, первой ракетке мира, 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.
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