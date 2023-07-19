Тарпищев: никто из российских теннисистов не сообщал о проблемах с получением виз в США

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что у российских теннисистов нет проблем с получением виз в США.
«С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет. На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года. Действующим победителем мужского турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале турнира прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда. Лучшей среди женщин на US Open в 2022 году стала первая ракетка мира польская спортсменка Ига Свёнтек, обыгравшая в финале тунисскую теннисистку Онс Жабер.
- 19 июля 2023
-
12:53
-
12:24
-
12:02
-
12:01
-
11:14
-
10:56
-
10:35
-
10:06
-
09:36
-
07:45
-
00:54
-
00:34
-
00:01
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:09
-
23:00
-
22:25
-
21:58
-
21:04
-
20:13
-
19:39
-
19:16
-
18:23
-
17:53
-
17:32
-
17:17
-
16:24
-
15:57
-
14:16
-
13:16
-
12:31
-
12:02
-
04:23
-
00:26
-
00:16