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Тарпищев: никто из российских теннисистов не сообщал о проблемах с получением виз в США

Тарпищев: никто из российских теннисистов не сообщал о проблемах с получением виз в США
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что у российских теннисистов нет проблем с получением виз в США.

«С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет. На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года. Действующим победителем мужского турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале турнира прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда. Лучшей среди женщин на US Open в 2022 году стала первая ракетка мира польская спортсменка Ига Свёнтек, обыгравшая в финале тунисскую теннисистку Онс Жабер.

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