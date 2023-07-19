Касаткина оплатила лучшей российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу

11-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина оказала финансовую поддержку соотечественнице, теннисистке-колясочнице Виктории Львовой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил блогер Виктор Кравченко.
24-летняя Львова – 20-я ракетка мира, она не имела финансовой возможности выступать в мировом туре. Благодаря Касаткиной Виктория с её личным тренером в данный момент тренируется в Берлине и сможет выступить на трёх европейских турнирах.
Фото: из телеграм-канала Виктора Кравченко
«Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики, и предложила свою помощь», – прокомментировал ситуацию Кравченко.
Касаткина же сейчас находится в Палермо (Италия), где выступает на грунтовом турнире категории WTA-250. Ранее она вышла во второй круг соревнований, обыграв Мартину Тревизан.
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