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Касаткина оплатила лучшей российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу

Касаткина оплатила лучшей российской теннисистке-колясочнице поездку на турниры в Европу
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11-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина оказала финансовую поддержку соотечественнице, теннисистке-колясочнице Виктории Львовой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил блогер Виктор Кравченко.

24-летняя Львова – 20-я ракетка мира, она не имела финансовой возможности выступать в мировом туре. Благодаря Касаткиной Виктория с её личным тренером в данный момент тренируется в Берлине и сможет выступить на трёх европейских турнирах.

Фото: из телеграм-канала Виктора Кравченко

«Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики, и предложила свою помощь», – прокомментировал ситуацию Кравченко.

Касаткина же сейчас находится в Палермо (Италия), где выступает на грунтовом турнире категории WTA-250. Ранее она вышла во второй круг соревнований, обыграв Мартину Тревизан.

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