Касаткина с помощью эмодзи «крыса» отреагировала на слова Тот о панической атаке Шуай

11-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина с помощью одного эмодзи отреагировала на пренебрежительный комментарий представительницы Венгрии Амариши-Киары Тот касательно панической атаки её соперницы, китаянки Чжан Шуай по первому кругу турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

Напомним, в первом сете матча судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира.

«Я не понимаю, почему она подняла такой шум из-за этого и хотела отмены решения судьи. Она сама создала себе проблемы», — заявила позднее Тот.

В социальных сетях Касаткина сделала репост слов венгерки с эмодзи «крыса».