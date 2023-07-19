«Связь». Стефанос Циципас и Паула Бадоса опубликовали чувственные фото

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в социальных сетях в общем аккаунте «Цицидоса» снимки с новой фотосессии.
«Связь», — подписали фотографии Циципас и Бадоса.
Фото: из личного архива Бадосы и Циципаса
Фото: из личного архива Бадосы и Циципаса
Фото: из личного архива Бадосы и Циципаса
Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
На прошедшем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счёте 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.
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