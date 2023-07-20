Дель Потро: от просмотра тенниса мне становится плохо, но финал Уимблдона был потрясающим

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, бывшая третья ракетка мира, высказался о финальном матче Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Какой прекрасный финал! Я не смотрю много матчей, потому что мне становится плохо, но этот матч был восхитительным. Поздравляю обоих теннисистов и благодарю за это зрелище», — написал дель Потро на своей странице в социальных сетях.

Финальный матч мужского турнира Уимблдона завершился победой Алькараса над Джоковичем со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Напомним, это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США.