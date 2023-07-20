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Каспер Рууд прокомментировал победу над Александром Шевченко на турнире в Бостаде

Каспер Рууд прокомментировал победу над Александром Шевченко на турнире в Бостаде
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над 96-й ракеткой мира, представителем России Александром Шевченко во втором круге грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу норвежца.

«Я очень рад этой победе. В прошлом году мне пришлось тяжело, я проиграл здесь в первом же матче, так что здорово победить перед скандинавскими зрителями. Сегодня было очень сложно из-за ветра. Условия непростые, но я смог выступить достаточно хорошо», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

Следующим соперником Рууда на турнире в Бостаде станет представитель Австрии Себастьян Офнер.

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