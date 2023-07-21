Карлос Алькарас признался, что Рафаэль Надаль связывался с ним перед финалом Уимблдона

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», соотечественника Рафаэль Надаль отправил ему сообщение перед финалом Уимблдона-2023.
Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса.
«Он прислал мне сообщение. Сначала он написал мне, чтобы пожелать удачи перед финалом, и я ему благодарен. Такой человек, как он, игрок, который был и остается моим кумиром, желает мне сил и удачи в самый важный момент жизни – это потрясающе. После финала он написал мне: «Поздравляю с победой. Наслаждайся, потому что эти моменты волшебны и неповторимы»», — приводит слова Алькараса Marca.
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