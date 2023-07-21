Физиотерапевт — о победе Алькараса на Уимблдоне: если бы не удивились, не были бы людьми

Хуанхо Морено, физиотерапевт испанского теннисиста, первой ракетки мира Карлоса Алькараса, высказался о победе спортсмена в финале Уимблдона-2023.

«Если бы мы не были удивлены, мы не были бы людьми. У нас как у команды Карлоса есть цели, и достичь их непросто. Когда мы готовим Карлоса к соревнованиям, мы настроены на победу. У команды нет других целей. Ещё мы стараемся сделать так, чтобы спортсмен избежал травм. Это тоже важная задача.

Победа Карлоса в финале Уимблдона была удивительна с одной точки зрения, но с другой — результат вполне ожидаем. Мы тщательно отбираем соревнования, в которых участвует спортсмен, и усердно работаем над его подготовкой. Эта победа удивительна с точки зрения исторического достижения, но не потому, что мы этого не ожидали. Мы рассчитывали на такой результат, потому что ради этого работаем каждый день», — приводит слова Морено ATP Tour.