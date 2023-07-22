«Когда надеваешь первое, что увидел». Винус Уильямс показала необычный аутфит
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала в социальных сетях фото, забавно оценив свой аутфит.
«Когда надеваешь первое, что увидел», — подписала фото 43-летняя Винус.
Фото: из личного архива Винус Уильямс
Ранее Винус вернулась из Лондона, где выступила на Уимблдоне, который выигрывала пять раз. В матче первого круга получившая уайлд-кард Винус в первом круге проиграла бронзовому призёру Олимпиады-2020, бывшей третьей ракетке мира, украинке Элине Свитолиной (WC) со счётом 4:6, 3:6. Стоит отметить, что Элина в итоге дошла до полуфинала.
Винус планирует продолжить сезон на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
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