Алькарас рассказал, чьё поздравление с победой на Уимблдоне удивило его больше всего

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас рассказал, что был очень удивлён, получив сообщение с поздравлениями с победой на Уимблдоне-2023 от американского актёра Уилла Смита.
«Каждое сообщение с поздравлениями сделало меня счастливым. Всегда приятно, когда у людей есть повод тебя с чем-то поздравить. Но, пожалуй, больше всего я удивился, когда меня поздравил Уилл Смит. Я подумал: «Вау! Я действительно прошёл долгий путь. Уилл Смит поздравил меня, это нечто». И всегда очень приятно, когда меня поздравляет Рафаэль Надаль, один из моих кумиров. И Фернандо Алонсо, конечно. Я восхищаюсь им. Могу назвать ещё много имён, я действительно был потрясён. Если я начну перечислять всех, кто меня поздравил, мы задержимся здесь надолго, потому что мне бы не хотелось кого-нибудь упустить», — приводит слова Алькараса AS.
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