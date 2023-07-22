ITIA прокомментировало попадание Халеп в заявку Открытого чемпионата США

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) официально прокомментировало нахождение румынской теннисистки Симоны Халеп, бывшей первой ракетки мира, в заявочном листе US Open. Спортсменка всё ещё отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года.

«Гарантируем, что всё ещё не было принято никаких решений по этому вопросу. В заявочном листе на US Open Халеп обозначена как временно отстранённая, и, если на момент начала соревнований она всё ещё будет в этом статусе, то её могут снять с турнира», — приводит слова представителей ITIA румынское издание Antena 3.

Напомним, в прошлом году спортсменку отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, сданной во время Открытого чемпионата США. В анализах Халеп был обнаружен роксадустат.