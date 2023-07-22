Чесноков — о недопуске Звонарёвой в Польшу: какую угрозу она вообще представляет?

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал недопуск россиянки Веры Звонарёвой в Польшу для участия в турнире WTA. Ранее спортсменке не разрешили въезд в страну по политическим причинам.

«Это просто смешно. Какую угрозу она вообще представляет? Для меня это провокация. Для польских зрителей это потеря, всё-таки Вера выигрывала в паре турниры Большого шлема, играла в финале в одиночке. Может, она бы и не выиграла ничего там, но это звезда спорта, и многие любители спорта её любят и помнят», — цитирует Чеснокова ТАСС.

WTA уже сообщила, что наблюдает за ситуацией, случившейся со Звонарёвой.

Ранее министр спорта Польши заявлял, что не придёт на матчи первой ракетки мира Иги Свёнтек, если та будет играть с россиянками и белорусками на турнире в Варшаве.