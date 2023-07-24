Мирра Андреева – Даяна Ястремская: россиянка обыграла украинку со счётом 6:0 в 1-м сете

Завершился первый сет матча 64-й ракетки мира, 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой (6) с представительницей Украины Даяной Ястремской в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Его со счётом 6:0 выиграла Андреева.

Партия продлилась 29 минут. Юная россиянка реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. При этом свою подачу Мирра сопернице не отдала ни разу.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Даяна Ястремская в первом круге турнира в Лозанне.

Отметим, что Мирра изначально должна была встретиться с француженкой Диан Парри в первом круге, но после снятия с турнира первой сеяной, румынки Ирины Бегу, Парри заняла её место в сетке, получив девятый номер посева, а новой соперницей Андреевой стала украинская теннисистка.