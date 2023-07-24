Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева – Даяна Ястремская: россиянка обыграла украинку со счётом 6:0 в 1-м сете

Мирра Андреева – Даяна Ястремская: россиянка обыграла украинку со счётом 6:0 в 1-м сете
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый сет матча 64-й ракетки мира, 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой (6) с представительницей Украины Даяной Ястремской в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Его со счётом 6:0 выиграла Андреева.

Партия продлилась 29 минут. Юная россиянка реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. При этом свою подачу Мирра сопернице не отдала ни разу.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Даяна Ястремская в первом круге турнира в Лозанне.

Лозанна. 1-й круг
24 июля 2023, понедельник. 18:45 МСК
Мирра Андреева
64
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Даяна Ястремская
145
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Отметим, что Мирра изначально должна была встретиться с француженкой Диан Парри в первом круге, но после снятия с турнира первой сеяной, румынки Ирины Бегу, Парри заняла её место в сетке, получив девятый номер посева, а новой соперницей Андреевой стала украинская теннисистка.

Материалы по теме
Супердебют! 19-летняя россиянка впервые попала на турнир WTA и победила украинку в финале!
Супердебют! 19-летняя россиянка впервые попала на турнир WTA и победила украинку в финале!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023