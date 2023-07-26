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Рублёв — Сапата-Миральес: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Гамбурге

Рублёв — Сапата-Миральес: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Гамбурге
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Сегодня, 26 июля, состоится матч первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), в котором на соревнованиях стартует седьмая ракетка мира из России Андрей Рублёв. Его соперником будет испанец Бернабе Сапата-Миральес, 54-я ракетка мира. Встреча спортсменов запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрея Рублёва и Бернабе Сапата-Миральеса на старте турнира в Гамбурге.

Ранее у теннисистов не было личных встреч. В текущем сезоне Бернабе Сапата-Миральес на грунте доходил до четвертьфинала турнира в Эшториле и играл в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде. Андрей Рублёв в 2023 году завоевал уже два грунтовых титула — на «Мастерсе» в Монте-Карло и турнире ATP-250 в Бостаде, — а также играл в финале турнира в Баня-Луке и доходил до четвёртого круга «Мастерсов» в Мадриде и Риме.

Гамбург (м). 1-й круг
26 июля 2023, среда. 14:00 МСК
Бернабе Сапата-Миральес
54
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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