Рублёв — Сапата-Миральес: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Гамбурге

Сегодня, 26 июля, состоится матч первого круга грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), в котором на соревнованиях стартует седьмая ракетка мира из России Андрей Рублёв. Его соперником будет испанец Бернабе Сапата-Миральес, 54-я ракетка мира. Встреча спортсменов запланирована вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрея Рублёва и Бернабе Сапата-Миральеса на старте турнира в Гамбурге.

Ранее у теннисистов не было личных встреч. В текущем сезоне Бернабе Сапата-Миральес на грунте доходил до четвертьфинала турнира в Эшториле и играл в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде. Андрей Рублёв в 2023 году завоевал уже два грунтовых титула — на «Мастерсе» в Монте-Карло и турнире ATP-250 в Бостаде, — а также играл в финале турнира в Баня-Луке и доходил до четвёртого круга «Мастерсов» в Мадриде и Риме.