Серена Уильямс показала, как поддерживает физическую форму во время беременности

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, на своём YouTube-канале показала, какие упражнения выполняет для поддержания спортивной формы во время беременности.
«Я хотела показать всем, как мне удаётся оставаться в форме во время беременности. Сделать это непросто, но я узнала, что во время беременности вы сжигаете столько же калорий, сколько и спортсмены-триатлонисты. Поэтому я пытаюсь воспользоваться этим и продолжаю работать над формой», — сказала Уильямс в видео.
За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью (правда, до второй беременности) Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.
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