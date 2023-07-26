Серена Уильямс показала, как поддерживает физическую форму во время беременности

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, на своём YouTube-канале показала, какие упражнения выполняет для поддержания спортивной формы во время беременности.

«Я хотела показать всем, как мне удаётся оставаться в форме во время беременности. Сделать это непросто, но я узнала, что во время беременности вы сжигаете столько же калорий, сколько и спортсмены-триатлонисты. Поэтому я пытаюсь воспользоваться этим и продолжаю работать над формой», — сказала Уильямс в видео.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью (правда, до второй беременности) Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.