Свёнтек — о соперничестве с Соболенко: мотивирует понимание, что кто-то меня преследует

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о своём соперничестве со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, а также прокомментировала созданный в СМИ образ «Большой тройки» в женском теннисе, в которую входят сама полька, Соболенко и казахстанка Елена Рыбакина.

«Вопросы о «Большой тройке» были необычными для меня, потому что я не совсем понимала их цель. Известно, что СМИ работают над созданием образов, привлекающих аудиторию, и эта история про женскую «Большую тройку» тоже появилась из-за этого. Это интересно для фанатов. Да, мы преуспеваем, но всё же идём каждая своим путём, независимо от того, что происходит с другими игроками.

Когда речь идёт о «Большой тройке», называть имена ещё слишком рано. Всё же Федерер, Надаль и Джокович добились «немного» (улыбается) большего, чем мы.

Знаю, что у Арины есть огромная цель, её мотивирует тот факт, что я впереди неё. Но и меня мотивирует понимание, что кто-то меня преследует. В этом году мы обе проводим отличный сезон и играем действительно солидно, поэтому у нас есть причины, чтобы работать и тренироваться ещё лучше, становясь профессиональнее», — приводит слова Свёнтек Tennis365 со ссылкой на Przegląd Sportowy.