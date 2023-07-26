Андрей Рублёв с трудом одолел 54-ю ракетку мира на старте турнира ATP-500 в Гамбурге

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который продлится до 30 июля.

В матче второго круга Рублёв (2/WC) не без труда обыграл 54-ю ракетку мира, представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 53 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7) в пользу Рублёва. Россиянин пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету Сапата-Миральеса два эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Отметим, что соперник Рублёва в конце третьего сета имел три матчбола.

Следующим соперником Рублёва в Гамбурге станет 61-я ракетка мира, немец Даниэль Альтмайер.