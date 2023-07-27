«Там, где всегда хорошо». Вероника Кудерметова опубликовала новое фото с мужем

14-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях совместные фото с супругом и тренером Сергеем Демёхиным.

«Там, где всегда хорошо», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Кудерметова неудачно выступила на прошедшем Уимблдоне-2023. Вероника дошла до второго круга, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Чешка, в итоге, стала чемпионкой турнира, а финале обыграв представительницу Туниса Онс Жабер.

В данный момент Кудерметова готовится начать выступление на американской серии турниров на хардовом покрытии. Вероника заявлена на соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа.