«Там, где всегда хорошо». Вероника Кудерметова опубликовала новое фото с мужем

14-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях совместные фото с супругом и тренером Сергеем Демёхиным.
«Там, где всегда хорошо», — подписала фото Кудерметова.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Кудерметова неудачно выступила на прошедшем Уимблдоне-2023. Вероника дошла до второго круга, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Чешка, в итоге, стала чемпионкой турнира, а финале обыграв представительницу Туниса Онс Жабер.
В данный момент Кудерметова готовится начать выступление на американской серии турниров на хардовом покрытии. Вероника заявлена на соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа.
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