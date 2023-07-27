Доминик Тим потерпел поражение от Иржи Легечки во втором круге турнира в Умаге
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), призовой фонд которого составил € 562 815.
В матче второго круга Тим со счётом 3:6, 5:7 уступил 33-й ракетке мира, 21-летнему чеху Иржи Легечке (1). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. Тим четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Легечки три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал турнира в Умаге Легечка сразится с 76-й ракеткой мира, 22-летним представителем Италии Маттео Арнальди (7).
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