«Это медленный процесс». Паула Бадоса рассказала о восстановлении после травмы спины

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о ходе восстановления после травмы спины и сообщила, что может вернуться на корт на Открытом чемпионате Канады, который пройдёт с 4 по 13 августа.
«Чувствую себя лучше. Это медленный процесс, потому что это деликатная зона. Сейчас направляюсь к доктору, чтобы он сказал, как скоро я смогу вернуться на соревнования. Если всё пойдёт хорошо, мой следующий пункт назначения — Монреаль», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Бадоса снялась с Уимблдона-2023 из-за травмы спины, с которой спортсменка пытается справиться уже несколько месяцев. Испанская теннисистка пропустила «Ролан Гаррос» и весь травяной сезон до Уимблдона. За несколько недель до «Шлема» в Великобритании Бадоса признавалась, что врачи не рекомендуют ей выступать на турнире.
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