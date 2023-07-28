«Это медленный процесс». Паула Бадоса рассказала о восстановлении после травмы спины

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о ходе восстановления после травмы спины и сообщила, что может вернуться на корт на Открытом чемпионате Канады, который пройдёт с 4 по 13 августа.

«Чувствую себя лучше. Это медленный процесс, потому что это деликатная зона. Сейчас направляюсь к доктору, чтобы он сказал, как скоро я смогу вернуться на соревнования. Если всё пойдёт хорошо, мой следующий пункт назначения — Монреаль», — написала Бадоса на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бадоса снялась с Уимблдона-2023 из-за травмы спины, с которой спортсменка пытается справиться уже несколько месяцев. Испанская теннисистка пропустила «Ролан Гаррос» и весь травяной сезон до Уимблдона. За несколько недель до «Шлема» в Великобритании Бадоса признавалась, что врачи не рекомендуют ей выступать на турнире.