Ига Свёнтек прокомментировала свою 45-ю победу в сезоне

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, прокомментировала свою 45-ю победу в текущем сезоне. Сегодня, 29 июля, спортсменка в матче четвертьфинала турнира WTA-250 в Варшаве (Польша) обыграла 59-ю ракетку мира из Чехии Линду Носкову.

«Я очень горжусь этим результатом. Нелегко играть два настолько стабильных сезона подряд. Поэтому я очень счастлива, что, несмотря на то что у меня были некоторые проблемы из-за травм, я всё ещё могу играть хорошо и одерживать победы в матчах», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Напомним, в 2023 году Ига Свёнтек выиграла два турнира WTA — в Дохе и Штутгарте, а также стала чемпионкой турнира «Большого шлема», выиграв третий в карьере «Ролан Гаррос».