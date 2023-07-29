Стала известна сетка основы турнира в Праге, куда не допустили российских теннисисток

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), который пройдёт с 31 июля по 5 августа. На нём не выступит ни одной россиянки: первую прилетевшую в страну теннисистку из России депортировали из Чехии, а остальные отказались от соревнований.

Первая сеяная турнира чешка Мари Боузкова стартует в первом круге в матче с румынкой Жаклин Кристиан, 121-й ракеткой мира. Вторая сеяная китаянка Чжу Линь за выход во второй круг поборется со 109-й ракеткой мира из Бельгии Яниной Викмайер.

Также в число сеяных вошли Чжан Шуай (Китай, 3), Линда Носкова (Чехия, 4), Татьяна Мария (Германия, 5), Ализе Корне (Франция, 6) и Катерина Байндль (Украина, 8). Отметим, что седьмая сеяная турнира китаянка Синьюй Ван сыграет в первом круге со своей соотечественницей и практически полной тёзкой Сиюй Ван.