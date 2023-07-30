Чесноков: не страшно, что Павлюченкова не сыграет в Чехии. Есть время на подготовку к ТБШ

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал недопуск россиянки Анастасии Павлюченковой на турнир WTA-250 в Праге (Чехия).
«Я думаю, что для Анастасии нет ничего страшного в том, что она не сыграет этот турнир. Она хорошо играла на «Ролан Гаррос», достаточно далеко там прошла. Думаю, у неё есть достаточно времени перед US Open, чтобы набрать форму и рейтинговые очки», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Напомним, в июне текущего года Чехия запретила своим командам выступать на территории России, а также ввела запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на своей территории. 27 июля стало известно, что неназванная российская теннисистка, прибывшая на турнир WTA в Прагу, была депортирована из Чехии. Через несколько дней Павлюченкова подтвердила, что пропустит эти соревнования.
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