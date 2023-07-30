Ига Свёнтек прокомментировала победу на турнире WTA-250 в Варшаве
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями от победы в финальном матче хардового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша).
«Как обычно, я хочу поблагодарить свою команду и свою семью. Играть в Варшаве непросто. Но я очень рада, что мы смогли справиться и сделать всё возможное. Вчера был тяжёлый день, и я хотела сегодня выложиться полностью. Рада, что это получилось. Огромное спасибо команде и болельщикам за поддержку», — сказала Свёнтек после матча.
Напомним, в финале Свёнтек встречалась с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (153-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу польской спортсменки.
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